Le Musée des Confluences “Sort de sa réserve”, direction l’Hôtel de la Métropole

Ne pouvant rouvrir le 15 décembre suite aux mesures sanitaires, le Musée des Confluences va proposer une exposition hors de ses murs, visible à l’Hôtel de la Métropole de Lyon dès le 21 décembre et jusqu’au 3 janvier au moins.

Comprenant 12 œuvres inédites, ainsi qu’une frise chronologique de plus de 12 mètres racontant l’histoire du musée et une maquette de grande dimension de l’édifice, l’exposition sera ouverte au grand public de 10h à 18h, sur réservation via la plateforme visiter-lyon.com grâce au concours de l’Office du Tourisme.

Une décision de la Métropole de Lyon afin de garantir un accès à ce “bien essentiel” qu’est la culture, et avant la réouverture officielle des établissements culturels.