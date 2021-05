Le musée du Zoo Art Show rouvre prochainement ses portes

Après avoir été stoppé par le confinement, le Zoo Art Show annonce la réouverture de son musée éphémère le 19 mai prochain.



Lors de sa brève ouverture en octobre 2020, l’exposition de culture urbaine et d’art contemporain avait connu un vrai succès avec 15000 visiteurs venus entre le 17 et le 29 octobre.



Sous la direction d’Antoine Roblot, le musée est situé dans le 6e arrondissement de Lyon et s’étend sur 4500 m² et trois étages. Il est à découvrir ou à redécouvrir, car des nouveautés sont prévues : une bande son dans l’ensemble du bâtiment, une quinzaine d’artistes internationaux supplémentaires et une nouvelle salle d’exposition sont au programme.



Pour les passionnés ou les curieux, le temple du street art sera ouvert du mercredi au dimanche et les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.