Le musée Paul-Dini accueille l’exposition « Le Toucher du monde » une collaboration entre le musée et le FRAC Auvergne (Fonds Régional d’Art Contemporain). L’exposition réunit une soixantaine d’œuvres des deux institutions, une histoire de la peinture à Lyon et dans la région de 1865 à nos jours.

L’exposition est composée en deux espaces regroupant différents artistes avec des similarités dans leurs œuvres. L’espace Grenette présente une représentation de la nature et des métamorphoses du paysage, l’espace Cornil prend le thème de l’enfance, avant de se terminer par une représentation contemporaine de natures mortes.

L’exposition est visible jusqu’au 17 septembre. Le musée est ouvert le mercredi à 13h30 à 18h, le jeudi et le vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Et le samedi et dimanche de 14h30 à 18h.