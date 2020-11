Le nombre de décès sur les routes en baisse de 22,6% en octobre

Selon les chiffres de la Sécurité routière, le nombre de décès sur les routes de France métropolitaine est en nette diminution pour le mois d’octobre. La mortalité aurait baissé de 22,6 % par rapport à la même période l’an dernier.



Au total, 199 personnes ont perdu la vie le mois dernier, soit 58 de moins qu’en octobre 2019. “Les déplacements du mois d’octobre 2020 ont été impactés par les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 et la mise en place de deux périodes de couvre-feu nocturne : la première à partir du samedi 17 octobre dans 8 départements et 8 métropoles, et la seconde à partir du samedi 24 octobre dans 38 nouveaux départements et en Polynésie française (soit 46 millions de Français concernés)”, précise le rapport de la Sécurité routière.