Le nombre de noyades a baissé depuis le début de l’été, selon Santé Publique France qui l’annonce dans un bilan publié ce mardi 21 juillet. Entre le 1er juin et le 14 juillet, 320 passages aux urgences pour cause de noyade ont été enregistrés par le réseau de surveillance OSCOUR, soit 26 % de moins qu’en 2019 (437 passages) et en 2018 (433 passages).

Une baisse qui s’explique

Cette baisse s’explique par de nombreuses raisons. D’abord, le confinement, avec l’ouverture tardive des piscines, publiques ou privées, influence ce résultat puisqu’elles n’ont rouvert que le 22 juin. Les conditions restrictives d’accès de certaines plages ont ensuite réduit les baignades et donc le risque de noyade.

De plus le tourisme étranger a été moins important les deux premières semaines de juillet, et ce malgré la réouverture des frontières en Europe et avec de nombreux pays non-européens. Cela a alors limité le risque d’accident avec moins de personnes dans l’eau.