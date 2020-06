Le “non-festival” de Superspectives aura lieu dès demain

Le festival était censé duré un mois, mais la crise du coronavirus a raccourci la fête. Les festivaliers ont cependant toujours rendez-vous, du 27 juin au 11 juillet, dans le Vieux-Lyon, avec une programmation axée sur des artistes locaux.

Coup d’envoi ce week-end de la deuxième édition du festival Superspectives. Cette année, une vingtaine de concerts sont prévus avec essentiellement des artistes lyonnais et montpelliérains. Pour les plus réticents, François Mardirossian, co-directeur et pianiste sur le festival assure que le protocole sanitaire sera respecté.

Artistes locaux et entrée gratuite

“Tous les événements sont en plein air, gratuits et beaux” peut-on lire sur le programme du festival. Un argument pour motiver le public à venir se rendre à la Maison de Lorette dans le 5e arrondissement.

François Mardirossian, co-directeur du festival

Les performances seront réalisées par des artistes locaux. Initialement, des artistes de Paris et des internationaux étaient prévus, mais le Covid-19 en a décidé autrement.

François Mardirossian, co-directeur du festival

Un concert de 20 heures en ouverture !

Rassurez-vous, les 20 heures ne sont pas consécutives. Le concert a lieu sur les deux premiers jours, les 27 et 28 juin. L’oeuvre est “Vexations” d’Erik Satie et sera interprété par une dizaine de pianistes différents. “Il est bien sûr permis de ne pas tout écouter et d’aller reprendre un verre au bar” rassure la direction.

François Mardirossian, co-directeur du festival

Gel hydroalcoolique, masques et distance physique

François Mardirossian assure “tout faire pour bien accueillir le public”. Une distribution de masques est notamment prévue.

François Mardirossian, co-directeur du festival

Le co-directeur du festival précise que l’objectif est “de proposer de la culture dans cette période. Le plaisir est de partager notre art.” Et ce, peu importe le nombre de festivaliers qui viendront.

La précédente édition avait accueillie environ 3 000 personnes.