Le Nord du département de l’Isère est placé en alerte sécheresse

Le préfet de l’Isère, après consultation du comité départemental de l’eau, place le Nord du département en alerte sécheresse et certaines eaux souterraines en alerte renforcée. Les autres parties du département sont en niveau de vigilance.

Le Nord du département reste déficitaire en précipitations. Les nappes présentent des niveaux particulièrement bas qui ne leur permettent déjà plus par endroit d’assurer le soutien d’étiage des cours d’eau. Cette zone passe au niveau d’alerte (niveau 2) et alerte renforcée (niveau 3) pour quelques nappes souterraines. Sont concernés par les restrictions de niveau 2 les bassins versants suivants : Est-lyonnais, Bourbre, Isle-Crémieu, Bièvre-Liers-Valloire, Sanne-Varèze-Quatre Vallées, Chambaran. Les eaux souterraines des nappes de Chambaran, Bièvre-Liers-Valloire et de Sanne-Varèze-Quatre Vallées sont ,quant à elles, en alerte renforcée (niveau 3).

Dans le Sud-Isère, où la situation est moins critique, les grands cours d’eau Isère, Drac et Romanche passent en vigilance (niveau 1).

Vous retrouvez les mesures de restrictions ici