Le nouveau ministre des Solidarités accusé de viol par deux femmes

Tout juste nommé ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Damien Abad est accusé de viol par deux femmes pour des faits remontant entre 2010 et 2011. Une des potentielles victimes a témoigné auprès de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. L’autre a porté plainte en 2017.



Selon les informations de Mediapart, l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique aurait adressé un “signalement par mail” à La République en marche et aux Républicains au sujet de ces accusations. De son côté, Damien Abad a fermement contesté les faits et tient “à affirmer avec force que les relations sexuelles que j’ai pu avoir ont toujours reposé sur le principe du consentement mutuel“. Interrogé par Mediapart, Damien Abad assure n’avoir “évidemment jamais drogué qui que ce soit” ni “jamais accompagné de femme sans son consentement”.

