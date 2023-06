Le nouveau système d’alerte des populations bientôt testé dans l’Est Lyonnais

Afin d’apporter la réponse la plus efficace possible durant une situation d’urgence, se déroule chaque année de multiples exercices de sécurité civile.



Ce mardi 27 juin 2023, sera testé dans l’Est Lyonnais le système d’alerte des populations.



Un exercice “attentat” est prévu mardi prochain au Groupama Stadium à Décines.

Ce sera l’occasion pour les autorités civiles de tester le nouveau système d’alerte et d’information cellulaire auprès des populations des communes de Décines, Meyzieu ou Chassieu.

Il s’agit du système FR-Alert qui permet de prévenir toute personne possédant un téléphone portable afin de l’informer sur les comportements à adopter en situation de danger.

Durant l’après-midi, il est donc possible que vous receviez une notification d’alerte sur votre téléphone, pas de panique, aucune action ne vous sera demandée et la mention « exercice » sera clairement notifiée.

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site FR-Alert