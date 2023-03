Le nouvel album d’Astérix sort en octobre

C’est une nouvelle aventure pour le célèbre Gaulois Astérix, qui revient pour un 40e album qui sortira au mois d’octobre.



Intitulée « L’Iris blanc », il aura comme thème l’épanouissement personnel et de la bienveillance, un choix de titre qui paraissait donc évident.



L’album sortira précisément le 26 octobre avec un scénario écrit de l’auteur de BD et romancier, Fabcaro. Ce dernier est connu pour son œuvre Zaï zaï zaï zaï, sorti en 2015. Le dernier album de la série Astérix ayant eu un grand succès avec plus de 1,5 million d’exemplaires en 2 mois, le nouvel album espère renouveler cet exploit.