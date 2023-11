Le nouvel album d’Astérix vendu à plus d’un million d’exemplaires en moins d’un mois

Le nouvel album de bande dessinée d’Astérix intitulé « L’iris blanc » a dépassé la barre symbolique du million d’exemplaires vendus en France en moins d’un mois. Pour rappel, l’ouvrage est sorti le 26 octobre dernier. Des chiffres spectaculaires qui pourraient encore grimper avec les fêtes de fin d’année pour la BD signée par Fabcaro et Conrad. Il s’agit du tout premier exemplaire sans intervention aucun des créateurs originaux d’Astérix et Obélix, Uderzo et Goscinny.