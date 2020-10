Le Palais de Justice de Lyon sera illuminé en bleu samedi soir

Le Palais de Justice de Lyon va se parer de bleu samedi à l’occasion du 75ème anniversaire des Nations Unies.

En effet, le bleu est la couleur officielle des Nations Unies. Cette illumination, pilotée par la direction de l’éclairage urbain de la Ville, sera visible aux horaires habituels de l’éclairage de la ville : de 18h52 à 1h du matin.

« Turn Europe UN Blue » rayonnera auprès de 180 bâtiments et lieux iconiques – ponts, hôtel de ville et musées – éclairés en bleu lors d’une soirée qui marque l’entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945.



L’évènement, auquel participeront de nombreuses grandes villes d’Europe, a pour objectif de valoriser les valeurs de paix et de solidarité portées par les Nations Unies. Il a également pour but de rappeler l’engagement de l’ONU dans la coopération internationale.

L’initiative sera relayée sur le site: https://unric.org/fr/