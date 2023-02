Le Palais de la Bourse met les petits plats dans les grands pour une opération de don du sang

L’Etablissement français du sang est de retour au Palais de la Bourse de Lyon en partenariat avec la CCI, la Ville de Lyon et le Rotary Club, pour une collecte de sang les 27 et 28 février. Les Toques Blanches Lyonnaises s’associent à l’événement en préparant la collation pour les donneurs.

Toute personne âgée entre 18 à 70 ans et en bonne santé, pesant plus de 50kg et reconnue apte au don à l’issue de l’entretien pré-don peut donner. À noter, qu’une femme peut donner son sang 4 fois dans l’année et un homme peut donner son sang 6 fois dans l’année.

L’inscription en ligne est obligatoire et il suffit de cliquer ici.

Vous pouvez également donner votre sang à la Maison du don à Lyon Confluence du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 13h.