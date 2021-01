Le Palais des Sports de Gerland se transformera en centre de vaccination dès jeudi

C’est une nouvelle étape qui va avoir lieu à partir de jeudi à Lyon et Villeurbanne.

La Ville de Lyon et les Hospices Civils de Lyon participent à l’organisation d’un centre de vaccination à grande échelle.

En partenariat avec les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) Médecins et Infirmiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un centre de vaccination contre la Covid-19 sera ouvert à partir de jeudi.



Ce centre vise à répondre, dans les meilleurs délais, à l’objectif national de vaccination des publics cibles de la première phase, à savoir :

-Les professionnels de santé de plus de 50 ans ou porteurs d’un facteur de risque les exposant à une forme grave de la Covid-19 ;

-Les aides à domicile âgés de plus de 50 ans ou porteurs d’un facteur de risque.

La vaccination se fait sur rendez-vous uniquement. Centre ouvert de 8h30 à 20h du lundi au samedi. Renseignements disponibles sur www.chu-lyon.fr

A noter que la campagne de dépistage se poursuit.

La semaine dernière, la ville de Villeurbanne a proposé aux autorités préfectorales et sanitaires l’ouverture, dès que possible, d’un centre de vaccination sur le même modèle que le centre de Gerland en complément de son centre de dépistage qui continue à fonctionner à la salle des Gratte-Ciel.

Des réunions de travail avec l’Agence régionale de santé, la Préfecture et les acteurs de santé sont en cours pour préciser le mode de fonctionnement et la date d’ouverture.