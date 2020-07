Le Palais idéal du facteur Cheval en compétition pour devenir le monument préféré des Français

L’œuvre du facteur Cheval, qui se trouve à Hauterives dans le nord de la Drôme, a été choisi pour représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le monument est en lice au côté de 14 autres sites pour devenir le monument préféré des Français dans la prochaine émission de Stéphane Bern sur France Télévisions.

Avec près de 305 000 visiteurs l’an passé, l’œuvre de Ferdinand Cheval classé au titre des monuments historiques depuis 1969 connaît un élan de popularité depuis 2018 avec le film de Nils Tavernier, “L’Incroyable Histoire du facteur Cheval”. Le Palais idéal fait d’ailleurs l’objet d’un dossier depuis décembre 2019 pour entrer au patrimoine mondial de l’Unesco et en cas de victoire l’accroissement de sa crédibilité et de sa popularité ne pourrait être que bénéfique à sa candidature.

C’est aussi l’occasion pour l’émission « Monument préféré des Français » de faire son grand retour, cinq ans après sa dernière apparition. On pourra retrouver parmi les monuments sélectionnés, le Canal du Midi, le Fort La Latte en Bretagne, La Villa Cavrois dans les Hauts-de-France ou encore le Château du Champ de Bataille en Normandie.



Les votes sont ouvert jusqu’au 26 juillet sur Internet en se connectant au site de France Télévision et par téléphone au 32 45 (Service: 0,80€/MIN+ prix appel) et pour connaitre le gagnant, rendez-vous en septembre sur France 3.