Le palmarès de la 80ème cérémonie des Golden Globes dévoilé

Les Golden Globes ont fait leur grand retour à la télévision et ont notamment acclamé le réalisateur Steven Spielberg, bien présent dans la salle aux côtés de nombreux poids lourds d’Hollywood, malgré les scandales. La cérémonie a notamment été marqué par le sacre de House of the Dragon et de The Fabelmans. “Avatar” n’obtient pas le prix du meilleur film.

Le palmarès complet des Golden Globes 2023

• Meilleur film musical ou comédie: Les Banshees d’Inisherin

• Meilleur acteur dans un film dramatique: Austin Butler (Elvis)

• Meilleure actrice dans un film dramatique: Cate Blanchett (Tàr)

• Meilleur acteur dans un film musical ou une comédie: Colin Farrell (Les Banshees d’Inisherin)

• Meilleure actrice dans un film musical ou une comédie: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

• Meilleur acteur dans un second rôle: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

• Meilleure actrice dans un second rôle: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

• Meilleure réalisation: Steven Spielberg (The Fabelmans)

• Meilleur scénario: Martin McDonagh (Les Banshees d’Inisherin)

• Meilleure musique de film: Justin Hurwitz pour Babylon

• Meilleure chanson originale: Naatu Naatu du film RRR

• Meilleur film d’animation: Pinocchio

• Meilleur film en langue étrangère: Argentina, 1985

Concernant les séries

• Meilleure série télévisée dramatique: House of the Dragon

• Meilleure série télévisée musicale ou comique: Abbott Elementary

• Meilleure mini-série ou meilleur téléfilm: The White Lotus

• Meilleur acteur dans une série télévisée dramatique: Kevin Costner (Yellowstone)

• Meilleure actrice dans une série télévisée dramatique: Zendaya (Euphoria)

• Meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comique: Jeremy Allen White (The Bear)

• Meilleure actrice dans une série télévisée musicale ou comique: Quinta Brunson (Abbott Elementary)

• Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm: Evan Peters pour le rôle de Jeffrey Dahmer

• Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm: Amanda Seyfried (The Dropout)

• Meilleur acteur dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un téléfilm: Tyler James Williams (Abbott Elementary)

• Meilleure actrice dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un téléfilm: Julia Garner (Ozark)