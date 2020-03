Le palmarès des meilleurs lycées du Rhône 2020

Le classement des meilleurs lycées du Rhône 2020 a été diffusé ce mercredi.

Pour les lycées généraux et technologiques

Dans le privé, le lycée ORT dans le 8e arrondissement de Lyon prend la première place devant le Lycée Don Bosco dans le 5e arrondissement et Saint-Thomas d’Aquin Veritas à Oullins. Le top 5 est complété par le lycée Champagnat à Saint-Symphorien-sur-Coise et le lycée Charles Foucauld dans le 3e arrondissement de Lyon.

Dans le public, on retrouve le lycée François Rabelais de Dardilly devant le lycée Louis Armand à Villefranche et la Cité Scolaire Internationale dans le 7e arrondissement de Lyon, vient ensuite le lycée du Parc dans le 6e arrondissement et le lycée René Cassin à Tarare

Pour les lycées professionnels

Dans le public, on retrouve le lycée Francçois rabelais à dardilly, le lycée Helene Bouche à Venissieux puis le lycée Jacques Brel également à Venissieux.

Dans le privé, le lycée Chevreul Lestonnac dans le 7e arrondissement de Lyon devance La Favorite Sainte Thérèse (Ste-Foy) et Le Lycée des Arts de la Coiffure (Lyon 1)