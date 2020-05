Le parc accrobranche de Lyon Fouvière rouvre ce jeudi

Deux mois après l’arrêt brutal du début de saison, les parcs aventures en hauteur et en plein air peuvent rouvrir, en veillant au respect des normes sanitaires.



Et ce jeudi, c’est notamment le cas pour le parc accrobranche France Aventures de Lyon Fourvière, qui ouvrira aux petits et aux grands de 14h à 19h.



Afin d’anticiper le nombre de participants la réservation en ligne est largement recommandée, tout comme le fait de se présenter au parc en portant un masque (nécessaire au moins pendant le briefing). Le respect des gestes barrières sera demandé, à travers notamment la distanciation sociale.



Ainsi, il ne pourra y avoir au maximum qu’une personne par atelier et par plateforme. Les briefing seront également réalisés par groupe de 10 personnes maximum. Afin de limiter le nombre de personnes présentes sur le parc au même moment, les capacités horaires ont également été réduites, tandis que les jours d’ouverture du parc ont été augmentés par rapport aux mois de mai et juin des années précédentes, ceci afin d’accueillir le public du mercredi au dimanche.



Infos pratiques

Ouverture du mercredi au dimanche, de 14h à 19h.

En juin, ouverture dès 10h les weekends.

Plus d’infos ici