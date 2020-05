Le parc de Miribel-Jonage rouvre pour les vélos et les piétons

Le Grand Parc de Miribel-Jonage a rouvert suite à un nouvel arrêté inter-préfectoral.

Toutefois le site est accessible exclusivement en mode doux. Cette ouverture est donc dédiée aux cyclistes et aux piétons. Cela permettra de réduire l’affluence sur le site afin de respecter les règles sanitaires en vigueur.



Pour autant cette réouverture ne rime pas avec baignade et activités… L’accès aux aires de jeux, aux berges, aux plages et à l’eau de manière générale resteront interdits dans un premier temps. De même, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits.



Les réouvertures de L’atol’, la base de loisirs et de L’îloz’, le centre d’éducation à l’environnement sont programmés dans les prochains jours et selon des modalités spécifiques.



L’accès au parc se fait

• Par les pistes cyclables accessibles à partir du Pont de L’île

• Par les ponts situés sur le Canal de Jonage

• Par l’entrée sud

• Par la Viarhôna

• Pas d’accès en transports en commun