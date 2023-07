Le parc Simone Veil va bientôt ouvrir ses portes à Villefranche

Le parc urbain Simon Veil ouvre ses portes cet été à Villefranche. Celui-ci s’inscrit dans le cadre du projet de l’Écoquartier Monplaisir qui a pour but d’aménager 9 hectares de terrain en un nouveau morceau de ville afin de compléter le centre-ville historique.



La construction du parc Simon Veil a donc pour objectif d’accueillir tous types de publics et d’usage.

Sont mis à votre disposition, des jeux, un chantier participatif ou encore un kiosque pour les évènements et animations. Espace construit de manière écologique, puisque plus de 200 arbres, 1000 arbustes, 8000 plantes couvre sol seront plantés.



Rendez-vous le 13 juillet dès 11h30 pour venir célébrer l’ouverture du parc autour d’un apéro.

Sera ensuite diffusé à 14h30 le film « Simone, le voyage du siècle », séance ouverte à tous et gratuite !