Le parc Walibi Rhône-Alpes anticipe sa fin de saison

Les récentes mesures du gouvernement ont entraîné la fermeture du parc Walibi Rhône-Alpes. Le site nord-isérois n’accueille plus de public depuis jeudi soir. Une décoration spécialement dédiée à Halloween avait pourtant été mise en place.



Le directeur de Walibi Rhône-Alpes, Luc de Roo, avait un message à faire passer aux visiteurs. “Depuis la réouverture du parc le 20 juin dernier, nous avons tout fait pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, respectant les mesures de sécurités nécessaires tout en garantissant une expérience de visite optimale. Les retours de nos visiteurs tout au long de la saison ont été très positifs. Nous sommes bien sûr déçus de fermer plus tôt nos portes, mais fiers d’avoir pu divertir nos visiteurs durant cette période compliquée et inédite pour tous. Rendez-vous en 2021 pour la 42ème saison du parc“.



Si vous êtes en possession d’un ticket valable pour cette fin de saison et que vous n’avez pu l’utiliser, retrouvez les mesures prises concernant la billetterie 2020 ici. La direction du parc indique que “pour les visiteurs qui avaient déjà acheté leur billet en amont de leur visite, les tickets sont automatiquement prolongés jusqu’au 20 juin 2021“.

| FIN DE SAISON 2020 ANTICIPÉE |



Suite à l’allocution présidentielle d’hier soir, ce 𝗷𝗲𝘂𝗱𝗶 𝟮𝟵 𝗼𝗰𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 est le dernier jour d’ouverture au public pour la saison 2020. pic.twitter.com/wiXgjQ6mIb — Walibi Rhône-Alpes (@WalibiRA) October 29, 2020