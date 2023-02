Le parcours du Critérium du Dauphiné dévoilé

Le parcours de la 75e édition du Critérium du Dauphiné qui se déroulera du 4 au 11 juin 2023 a été dévoilé ce jeudi.

En 2022, le Critérium du Dauphiné avait sacré Primoz Roglic devant son équipier Jonas Vingegaard, un mois et demi avant que celui-ci ne remporte le Tour de France. En 2023, le Danois, qui n’aura plus à courir au service du Slovène, fait cette fois-ci figure de favori en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y trouvera en tout cas un terrain montagneux tout à fait à sa convenance : après un départ dans le Puy-de-Dôme, le peloton multipliera en effet les étapes accidentées, s’attaquera à un chrono individuel de plus de 30 kilomètres au troisième jour et finira la semaine par un impressionnant triptyque montagneux.

La Madeleine (25 km à 6,2%) et le col du Mollard (18,5 km à 5,8%) avant une arrivée au sommet de la Croix-de-Fer (13,1 km à 6,2%), à 2.067 m d’altitude le samedi. Puis le lendemain, six nouvelles ascensions au programme. Le col hors catégorie du Granier (9,6 km à 8,6%). Le Critérium du Dauphiné se terminera sur le mur terrible (1,8 km à 14,2%) menant à la Bastille, le fort militaire qui surplombe Grenoble, où Bernard Hinault s’était imposé à l’issue d’une étape de légende en 1977.

Le parcours complet du Critérium du Dauphiné 2023 :

Étape 1 : Chambon-sur-Lac – Chambon-sur-Lac (157,7 km)

Étape 2 : Brassac-les-Mines – La Chaise-Dieu (167,3 km)

Étape 3 : Monistrol-sur-Loire – Le Coteau (191,3 km)

Étape 4 : Cours – Belmont-de-la-Loire (31,1km, clm individuel)

Étape 5 : Cormoranche-sur-Saône – Salins-les-Bains (191,1 km)

Étape 6 : Nantua – Crest-Voland (168,2 km)

Étape 7 : Porte-de-Savoie – Col de la Croix-de-Fer (147,7 km)

Étape 8 : Le Pont-de-Claix – La Bastille-Grenoble (152,8km)