Le parcours du Paris-Nice 2023 est connu

Du 5 au 12 mars 2023, aura lieu la 81ème édition du Paris-Nice. Ce jeudi 5 janvier, le parcours a été dévoilé. Contre-la-montre, sprints, cols, les coureurs ne vont pas s’ennuyer.

Dévoilée à Versailles, la première grande course à étapes du World Tour de l’année réserve un beau parcours aux coureurs : trois étapes pour les sprinteurs, deux pour les baroudeurs, un contre-la-montre par équipes et deux jours finaux de folies pour les grimpeurs et les favoris. Primoz Roglic, grand vainqueur de l’édition précédente ne prendra sûrement pas le départ cette année sur la Course au soleil. Opéré à l’épaule, sa rééducation ne lui permettra de reprendre que fin mars.

Mais pas de panique pour l’équipe Jumbo-Visma puisque le vainqueur du Tour de France 2022, Jonas Vingegaard, a déclaré qu’il serait présent sur la ligne départ.

Les favoris attendront sûrement la fin de semaine pour en découdre avec une 8ème étape où ils devront franchir cinq cols, trois de deuxième catégorie et deux de première catégorie, avant d’arriver sur Nice, sur la Promenade des Anglais comme chaque année.

☀ #ParisNice 2023 en résumé ☀



🗓 Du 5 au 12 mars 2023

🚴‍♂️ 8 étapes

⏱ 1 contre-la-montre par équipe

📏1.201 km

⛰16.050 m de dénivelé positif



🗓 From the 5th to 12th March 2023

🚴‍♂️ 8 stages

⏱ 1 TTT

📏 1.201 km

⛰ 16,050m of positive elevation pic.twitter.com/QHFizYtKXX — Paris-Nice (@ParisNice) January 5, 2023