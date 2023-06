Le parking LPA Gros Caillou fermé cet été

Si l’été est placé sous le signe du soleil et de la plage, c’est aussi la saison des travaux un peu partout en France. À Lyon, le parking LPA Gros Caillou ne déroge pas à la règle puisqu’il sera fermé aux automobilistes et cyclistes à compter du 30 juin jusqu’au 15 septembre.

Des travaux de rafraîchissement y sont prévus afin de rendre les locaux plus accueillants et mieux structurés. La fin du chantier est prévue pour le 15 septembre, mais les niveaux 0 et -2 devraient rouvrir aux alentours du 3 septembre.

N’oubliez donc pas d’en sortir votre voiture avant le 30 juin, ou vous risqueriez d’avoir une mauvaise surprise…

La Métropole de Lyon prévoit des solutions alternatives

Puisqu’il faut bien canaliser le flux des abonnés du LPA Gros Caillou, la Ville de Lyon a prévu de les répartir dans d’autres places de parking, notamment à Croix-Rousse et aux Terreaux, « sous réserve de places disponibles ».

Aussi, les abonnés qui ne seraient pas en mesure en bénéficier d’une nouvelle place disponible devraient voir leur abonnement être suspendu temporairement. Il sera réactivé après la durée des travaux.