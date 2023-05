On a appris ce mercredi 10 mai que le parquet de Nanterre a requis un procès devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine contre Monique Olivier, l’ex-épouse de Michel Fourniret. Cette dernière est soupçonnée de complicité dans l’enlèvement d’Estelle Mouzin en 2003, et dans l’enlèvement et les meurtres de Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish en 1988 et 1990.