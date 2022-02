Le Pays d’Aix face à Saran Loiret ce samedi

Le Pays d’Aix sera opposé à Saran Loiret ce samedi à 20h pour la 18e journée de Starligue. Un déplacement à priori à la portée des joueurs d’Aix-en-Provence, actuellement 3es, qui affrontent les 14es du classement. D’autant plus que les joueurs de Thierry Anti restent sur 4 succès consécutifs en championnat et doivent à tout prix gagner pour suivre le rythme imposé par Nantes puisque les Nantais l’ont emporté face à Istres et ont ainsi pris les devants et la 2e place en attendant le match du Pays d’Aix. Un succès permettrait donc de revenir à hauteur de ces concurrents directs pour le podium.