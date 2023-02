Le Pays d’Aix joue sa dernière chance face à Benidorm

À l’occasion de la 10e et dernière journée de la phase de groupes de l’European League de handball, le Pays d’Aix reçoit les Espagnols de Benidorm à 20h45 ce mardi 28 février. Actuellement 5es et avant-derniers de leur groupe, les Aixois doivent l’emporter à tout prix face aux derniers et espérer dans le même temps une contre-performance de Ferencvaros pour espérer encore une qualification en phase finale de la compétition européenne.