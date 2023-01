Le PDG du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble en garde à vue

Bernard Bensaïd, le PDG du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, a été interpellé à Paris lundi 9 janvier. Il est soupçonné de prise illégale d’intérêt et de détournement de fonds publics.



L’homme de 61 ans « va être ramené à Grenoble » pour y être entendu, a précisé le parquet.



En juin dernier, FO et la CGT avaient déposé plainte contre X pour « prise illégale d’intérêt » et « détournement de fonds », affirmant que plusieurs millions d’euros seraient remontés de la clinique de Grenoble vers Avec via des conventions de prestations et des prêts à taux zéro.