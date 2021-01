Le père de Victorine dévoile un message émouvant

Tragiquement assassinée le 26 septembre dernier, la jeune Victorine Dartois (18 ans) a provoqué une grande vague de soutien à travers toute la France.



Ce mardi, son père, James a publié un message poignant sur Facebook pour lui rendre hommage.



“J’ai toujours la même sensation quand je quitte le cimetière, je regarde toujours dans le rétroviseur une voix ( hey !!! Attend moi., un physique qui me fait des grands signes.)” écrit-il. “Hélas !!! Je ne vois que les grilles du cimetière s’éloigner, les larmes coulent bien sûr. Ma fifille Victorine me donne une force et un courage exemplaire. Je pense que c’est la même chose pour la famille, qui eux m’émeut de plus en plus. Vraiment très fier d’eux. Tu nous manques à tous. Ma fifille Victorine je t’embrasse. A bientôt. Ton papa.”