Le petit train de la Croix-Rousse termine son voyage

Vieux de sept ans, le petit train emblématique de la Croix-Rousse, mis en place par Lyon City Tour, ne circulera plus à partir du 7 juillet prochain.



Selon Lyon City Tour, la première raison derrière la mise à l’arrêt du petit train serait celle de l’entretien : « C’est un moyen qui demande beaucoup d’entretien et après le Covid on a connu une grosse baisse d’activité » a déclaré le porte parole de LCT.

De plus, les visiteurs se seraient désintéressés de ce moyen de visite ; le transport aurait alors perdu de sa notoriété.



À noter qu’un autre moyen de transport de type électrique sera peut-être envisagé à la Croix-Rousse dans les années à venir.