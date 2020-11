“Le pic de l’épidémie est devant nous” selon Jérôme Salomon

Ce sont des chiffres comparables à ceux de la première vague. Le directeur général de la Santé a annoncé que “nous dépassons les 1.807.479 cas et déplorons 40 987 décès. 551 décès sont survenus en 24h à l’hôpital. A ce jour, 31.125 personnes sont hospitalisées dont 4690 malades graves de Covid-19.”



Jérôme Salomon qui prévient “Le pic de l’épidémie est devant nous”. Actuellement une deuxième vague massive touche toute l’Europe. La France est le 4ème pays au monde en nombre de cas positifs.

Parmi les points plus positifs on peut noter que les contaminations par le nouveau coronavirus semblent se stabilise depuis quelques jours en Auvergne-Rhône-Alpes. Même si cela reste à un niveau très élevé.

Pour rappel, notre région est la plus touchée de France avec “500 à 600 patients tous les jours qui entrent dans les hôpitaux de la région”, selon Jean-Yves Grall, Directeur général de l’Agence régionale de santé.

En Auvergne-Rhône-Alpes, les transferts de patients se poursuivent.