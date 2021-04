Le pique-nique des célibataires au Parc de la Tête d’Or aura lieu cet été

L’association “Amitié Loisirs Entre Nous”, située sur le boulevard des Brotteaux, organise chaque été un rendez-vous sur la pelouse du plus grand parc de la ville pour permettre aux Lyonnais célibataires de faire de nouvelles rencontres et plus si affinités.

Malgré la pandémie de Covid-19, cet été le pique-nique aura bien lieu comme l’an passé. Cependant, il faudra bien évidemment respecter les gestes barrières dus au Covid.

Le rendez-vous est donc fixé dimanche 25 juillet à midi près du monument des Droits de l’homme et doit rassembler près de 500 personnes pour un déjeuner sur l’herbe.