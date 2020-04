Le plafond des titres-restaurant passe de 19 à 95 euros

Pour pallier aux problèmes économiques, en pleine crise de coronavirus, le plafonnement des titres-restaurant va grandement augmenter dans les prochains jours. Désormais, il sera possible de dépenser 95€ par jour et non pas 19€ comme avant.



Le but est double. Tout d’abord, cela permettrait aux quatre millions d’utilisateurs de ces coupons de limiter leurs déplacements. Ils pourront faire de plus grosses courses d’un coup. Deuxièmement, cela permettra de relancer l’économie des restaurateurs. Les clients pourront payer en tickets-restaurants de manière massive. Et avec un plafond de 95 €, les clients pourront dépenser en bien plus grande quantité.



Le montant des titres périmés servira, d’après le gouvernement, à un fonds de soutien aux restaurateurs, extrêmement touchés pendant le confinement car ils ont presque tous du stopper leur activité.