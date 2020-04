Le plan de déconfinement dévoilé mardi par Edouard Philippe

Edouard Philippe annoncera ce mardi, à 15h, à l’Assemblée, le plan de déconfinement qui sera progressivement mis en place à partir du 11 mai.



Sa présentation sera ensuite suivie d’un débat et d’un vote devant les parlementaires. Le Premier ministre évoquera également la question du traçage des données avec l’application « Stop Covid ».



Les principales attentes du plan de déconfinement se situent autour du retour à l’école, de la reprise du travail dans les entreprises, des transports en commun, de l’approvisionnement en masques et en gel, des tests et de l’accompagnement des personnes âgées.