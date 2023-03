Le Plan de rénovation des écoles se poursuit et accélère à Marseille

La Ville de Marseille et l’État lancent 31 nouvelles études dans le cadre du Plan de rénovation des écoles. Dans ce cadre, 27 écoles seront entièrement reconstruites et deux écoles primaires et maternelles entièrement neuves seront créées dans les quartiers de Kallisté (15e) et Château Gombert (13e).

Ce plan, qui s’intensifie en 2023, avec pour objectif de reconstruire ou de créer 188 établissements scolaires, est piloté par la Société publique des écoles marseillaises, créée conjointement par l’État et par la Ville de Marseille.

Pour financer ce grand plan de plus d’1 milliard d’euros, Benoît Payan, Maire de Marseille, a obtenu un soutien exceptionnel de l’État à hauteur de 400 millions d’euros auquel s’ajoutent 650 millions d’euros en garanties d’emprunt.

La Ville de Marseille lance 31 études pour rénover ou créer autant de nouvelles écoles. Les chantiers, qui commenceront en 2024, permettront la construction de 4 écoles, la réhabilitation de 15 autres, et la rénovation lourde des 12 dernières.

Création de 4 nouvelles écoles

École élémentaire Château-Gombert (13e)

École maternelle Château-Gombert (13e)

École élémentaire Parc Kallisté (15e)

École maternelle Parc Kallisté (15e)

Reconstruction de 27 écoles

École élémentaire des Abeilles (1er)

École élémentaire Convalescents (1er)

École élémentaire Montolieu (2e)

École maternelle Montolieu (2e)

École élémentaire National (3e)

École maternelle National (3e)

École élémentaire Parc-Bellevue (3e)

École maternelle Parc-Bellevue (3e)

École élémentaire Pommier (3e)

École maternelle Pommier (3e)

École élémentaire Rose-Frais-Vallon-Nord (13e)

École maternelle Rose-Frais-Vallon-Nord (13e)

École élémentaire Rose-Frais-Vallon-Sud (13e)

École maternelle Rose-Frais-Vallon-Sud (13e)

École élémentaire Saint-Jérôme-Susini (13e)

École maternelle Saint-Jérôme-Susini (13e)

École maternelle Font-Vert (14e)

École élémentaire Savine (15e)

École maternelle Savine (15e)

École élémentaire Notre-Dame-Limite-Jean-Perrin (15e)

École maternelle Notre-Dame-Limite-Jean-Perrin (15e)

École élémentaire Solidarité 1 (15e)

École maternelle Solidarité 1 (15e)

École maternelle Solidarité 2 (15e)

École élémentaire Cité Saint-Louis (15e)

École maternelle Cité Saint-Louis (15e)

