Le plan national veut garantir un bon état écologique de la population lupine en France

Fabienne Buccio, Préfète coordonnatrice du Plan national loup et activités d’élevage, a réuni ce lundi, les membres du Groupe National Loup (organisations professionnelles agricoles, fédération nationale des bergers, mutualité sociale agricole, élus, organismes cynégétiques, associations de protection de la nature, espaces protégés), afin de présenter le plan national d’actions (PNA) 2024-2029 concernant le loup et les activités d’élevage.

En 2023, la population lupine s’élève à 1104. Les 4 premiers plans étaient consacrés au seuil démographique de sauvetage de l’espèce. Ce 5e plan a pour but de renforcer les actions mises en places pour trouver l’équilibre entre la préservation du loup et la protection des élevages, ainsi que le pastoralisme.



Le plan entrera en vigueur après la phase de consultation, le 1er janvier 2024. Ce PNA permettra également de garantir un bon état écologique de la population lupine, en lien avec les engagements internationaux et européens de la France (Convention de Berne et directive Habitat).



Le PNA se reposera notamment sur le renforcement de la protection et la prévention des troupeaux par “des réponses, parfois expérimentales, toujours plus rapides, et plus adaptées à chaque territoire, avec une meilleure indemnisation des dommages des dommages” est-t-il précisé dans le communiqué.