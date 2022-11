Le point sur le plan de prévention de l’Ardières

Le bassin versant de l’Ardières, ayant connu des phénomènes d’inondations importants en 1993, 1996, 2000 et 2008, les services de l’État ont mené une étude hydraulique afin de qualifier et de quantifier le risque inondation sur l’ensemble de son territoire.

Suite aux résultats de cette étude, le préfet du Rhône a décidé de doter le bassin versant de l’Ardières d’un plan de prévention des risques naturels d’inondation. 17 communes sont concernées par ce plan de prévention :

Les Ardillats, Deux-Grosnes, Beaujeu, Belleville-en- Beaujolais, Cercié, Chénelette, Chiroubles, Lantignié, Marchampt, Odenas, Quincié-en- Beaujolais, Régnié-Durette, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Lager, Taponas, Vernay, Villié-

Morgon.



Le plan de prévention des risques naturels d’inondation a pour principal objet de définir les mesures d’interdictions ou de prescriptions qui s’imposeront à toute nouvelle construction ainsi qu’à l’existant, en fonction du niveau de risque dû aux inondations. Il mettra également l’accent sur la non aggravation du ruissellement des eaux pluviales, et concernera tous les nouveaux aménagements dans le bassin versant.

Une réunion publique permettra à la population de l’ensemble des communes concernées de prendre connaissance du futur zonage et du règlement associé à ce plan de prévention du risque inondation.

Cette réunion d’information et d’échanges, sera ouverte à tous et se tiendra à Beaujeu, le lundi 12 décembre à 19h00

au théâtre de Beaujeu, place de l’Hôtel de Ville