Le point sur les opérations «Résilience» menées cette semaine dans la région

Le 25 mars dernier, Emmanuel Macron annonçait lors de son allocution à Mulhouse, le lancement de l’opération “Résilience”.

Comme le précisait le président de la République, l’opération est « consacrée à l’aide et au soutien aux populations ainsi qu’à l’appui aux services publics pour faire face à l’épidémie de Covid-19 en métropole et en Outre-mer, en particulier dans les domaines sanitaire, logistique et de la protection. »

Le point sur les actions menées par l’armée Française en Auvergne-Rhône-Alpes :

Opération “Résilience” en Auvergne-Rhône-Alpes

Dans l’Ain, des unités « Résilience » (du 68ème RAA) de la Valbonne ont affrété du matériel sanitaire dans les EHPAD et divers établissements de santé du département selon le plan de déploiement de l’Agence Régionale de Santé. Du gel hydro-alcoolique a également été transporté de Suisse jusqu’à Bourg-en-Bresse par une équipe (du 511 RT).



Dans l’Isère, des unités de l’opération « Résilience » ont géré la livraison et la distribution de masques chirurgicaux dans les EHPAD, les opérateurs funéraires et également dans les écoles ouvertes pour les enfants du personnel médical. Ils ont également assuré la protection de six différents sites de santé dans le département.



Dans la Loire, des unités « Résilience » (du 68ème RAA) ont veillé à la protection du magasin général de l’hôpital de Saint-Etienne mais aussi d’une entreprise à Roanne qui assure la production de masques chirurgicaux.



Dans le Puy de Dôme, il est prévu que des unités (du 92ème RI) de Clermont-Ferrand et (du 28ème RT) d’Issoire livrent dans les jours à venir, selon un plan de déploiement de l’Agence Régionale de Santé, du matériel sanitaire dans une centaine d’EHPAD du département.



Dans le Rhône, ce sont les pompiers de la base aérienne 942 de Lyon Mont Verdun qui gèrent la désinfection de l’A330 MRTT. Des unités de « Résilience » assurent quant à elles la protection des sites des stockages des Hospice Civils de Lyon. Il est également prévu que des élèves de l’École de Santé Militaire de Lyon à Bron soient affrétés dans les hôpitaux d’instruction des armées du pays et dans les équipes d’éléments militaires de réanimation à Mulhouse, dans les jours à venir.



En Savoie, des unités de l’opération « Résilience » qui ne sont autres que des chasseurs alpins (du 13ème BCA) de Chambéry assurent régulièrement la livraison de matériel de santé vers plus de 250 sites de santé.



En Haute-Savoie, ce sont aussi des chasseurs alpins, unité de « Résilience » (du 13ème BCA) d’Annecy qui ont distribué du matériel de santé dans divers établissements de santé et EHPAD.



En Outre-mer, des navires de la mission Jeanne d’Arc qui ont affrété environ 300 tonnes de matériel de santé vers Mayotte ce vendredi.