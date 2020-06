Le policier agressé à Lyon témoigne

Ce dimanche, un policier a été violemment agressé alors qu’il rentrait chez lui avec sa compagne dans le 7ème arrondissement. Une douzaine d’individus s’en sont pris à lui. Après cinq jours d’hospitalisation, il s’est exprimé pour France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.



“Quand j’en parle autour de moi, on me dit ‘Mais c’est comme ça, tu as signé, ça fait partie du métier’. Non, ça ne fait pas partie du métier de se faire insulter tout le temps” déclare le policier. “C’étaient les jeunes du quartier, que je croise tous les jours, et avec qui j’ai déjà eu affaire dans le passé”.



Subissant plus de 40 coups sur le corps et sur la tête, il dit avoir cru “devenir tétraplégique” pensant qu’il ne se relèverait pas, et que “c’était fini”.



Le policier de 34 ans s’est vu prescrire une ITT de 45 jours. Trois jeunes ont été mis en examen, dont deux mineurs. L’enquête se poursuit.