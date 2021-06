Le pont de Vernaison à sens unique à partir de ce mercredi

A partir de ce mercredi, la circulation sur le pont de Vernaison ne sera possible qu’en sens unique, dans le sens Vernaison – Solaize. La décision a été prise par la Métropole de Lyon et accord avec la Préfecture du Rhône, afin de soulager la charge supportée par la suspension métallique du pont avant les chaleurs estivales, auxquelles elle est sensible.



Placé sous haute surveillance depuis début 2019, le pont de Vernaison manifeste des signes de vieillissement et d’usure très prononcés.

La mise en sens unique va non seulement soulager l’ouvrage d’une partie des 13 000 véhicules qui l’empruntent chaque jour, mais aussi et surtout éviter l’effet du poids cumulé des véhicules à l’arrêt lorsque le passage à niveau de Vernaison est fermé.



Pour conserver des possibilités de franchissement du Rhône, le passage des piétons, des cyclistes, des cyclomoteurs, des motocyclettes légères (-125cm3), des transports en commun et des véhicules de secours restera autorisé dans les deux sens.



Par ailleurs, si la dégradation de l’ouvrage reste limitée sous l’effet des chaleurs, le double sens pourra être rétabli tout en réduisant les risques grâce à l’installation d’un feu de rétention au pied du pont, côté île de la Table Ronde.



Parallèlement, la construction d’un pont de secours à proximité immédiate du pont actuel est en préparation, pour une mise en service à la mi-2023.

À plus long terme, la construction d’un ouvrage pérenne est à l’étude.