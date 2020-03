Le pont de Vernaison interdit aux poids lourds dès ce mardi

Par mesure de sécurité, le pont de Vernaison est interdit aux poids lourds dès ce mardi. L’ouvrage fait partie des trois ponts les plus surveillés de l’agglomération.



Ce vendredi, la Métropole a annoncé à travers un communiqué des mesures et le lancement de travaux pour sécuriser ce pont du sud de Lyon, qui dispose depuis le printemps dernier d’un dispositif de surveillance 24h/24.



La circulation des camions de plus de 3,5 tonnes est donc interdite sur le pont, à l’exception des véhicules de service public et des engins agricoles.