Le port du masque désormais obligatoire à Meyzieu, Mions et Corbas

Les communes de Meyzieu, Mions et Corbas s’ajoutent à la longue liste des villages du Rhône et de la métropole de Lyon concernés par l’obligation du port du masque. Cette nouvelle mesure s’applique à partir de ce samedi de 6h à 2h du matin.



Selon le préfet du Rhône, les trois villages ont ainsi basculé dans le groupe des 21 communes où les seuils de taux d’incidence de 100 cas pour 100 000 habitants, et de taux de positivité de 8 % ont été dépassés.