Le port du masque n’est plus obligatoire dans le département de l’Ain

Les conditions du port obligatoire du masque sont allégées dans l’Ain. Il reste obligatoire un rayon de 50 mètres aux abords des gares, aux abords des établissements scolaires, sur les marchés, dans les arrêts des transports en commun et dans les rassemblements, mais partout ailleurs, il n’est plus obligatoire mais seulement recommandé.



Il était obligatoire à Ambérieu-en-Bugey, Bourg-en-Bresse, Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, Gex, Miribel, Oyonnax, Saint-Genis-Pouilly et Valserhône depuis le 27 mars.

#COVID19 | Si la situation sanitaire s'améliore, la circulation du virus demeure active : l'application des gestes barrières reste essentielle, et le port du masque dans l'espace public recommandé.

Il reste obligatoire dans certains lieux ⤵️



Les 👮 procéderont à des contrôles. pic.twitter.com/iUp6RAjb73 — Préfet de l'Ain (@Prefet01) June 9, 2021