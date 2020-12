Le préfet du Rhône a décidé de prolonger le port du masque dans le département et dans l’agglomération lyonnaise jusqu’à la fin de l’année pour lutter contre la Covid-19.

Le masque demeure obligatoire 24/24h sur Lyon et Villeurbanne, et de 6h00 à 2h00 du matin dans le reste du département.

Toutes les personnes de 11 ans et plus sont concernées par cette obligation.