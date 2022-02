Le pouvoir d’achat des Français diminue en ce début d’année

Ce vendredi, l’Insee a annoncé que le pouvoir d’achat des Français a progressé de 1,9% en 2021, mais que l’inflation est en forte hausse durant ce mois de février, avec une grosse accélération de 3,6% sur un an.

La progression du pouvoir d’achat en 2021 est liée à la reprise économique, aux baisses d’impôts et aux aides versées en fin d’année par le Gouvernement pour lutter contre l’inflation. Mais, en ce début d’année, on observe une diminution du pouvoir d’achat de 3,6% sur un an. Cette diminution est en partie due à l’augmentation des prix de l’énergie, des transports et des produits manufacturés.

Il faut noter que le taux d’épargne des Français est resté très élevé en 2021, à 19,5% et en baisse de 1,9 point par rapport au niveau « historiquement haut de 2020 ». Quant aux données du premier semestre de 2022, l’Insee doit publier mi-mars, une estimation définitive de l’évolution des prix à la consommation en février.