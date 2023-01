Le pouvoir d’achat immobilier des Français à la baisse

Le pouvoir d’achat des Français est en baisse et forcément l’immobilier est impacté. Meilleur Taux a donné un classement du nombre de mètres carrés que l’on peut acquérir dans les vingt plus grandes villes de France. Le classement a été fait sur la base d’une capacité d’emprunt de 194 020 euros et avec un taux de 2,20% sur vingt ans. L’évolution est montrée sur la période 2019-décembre 2022.

À la première position, Angers. En décembre 2022, une personne pouvait avoir un logement de 52 mètres carrés alors qu’en 2019, il pouvait en avoir un de 94 avec la même capacité de financement.

En deuxième position, Le Mans. À la fin de l’année 2022, un Français pouvait avoir un logement de 82 mètres carrés alors qu’en 2019, il pouvait en avoir un de 123 mètres carrés.

Et pour compléter le podium, Saint-Étienne. Comptez 123 mètres carrés en 2022 contre 159 m2 en 2019.

Toulon aussi a subi de plein fouet cette baisse du pouvoir d’achat immobilier. Avec une capacité d’emprunt de 194 020 euros et avec un taux de 2,20% sur vingt ans en décembre 2022, un acheteur pouvait acquérir un logement de 69 mètres carrés. À titre comparatif, en 2019, il pouvait avoir un logement de 93 mètres carrés.

Dijon est passé de 86 mètres carrés en 2019, à 67 mètres carrés en décembre. Marseille a perdu 17 mètres carrés pour se retrouver avec 53 mètres carrés en décembre. C’est pareil pour Grenoble qui perd 16 mètres carrés pour descendre à 66 mètres carrés fin 2022.

Quant à Lyon, seuls 9 mètres carrés de perdu pour arriver à 34 mètres carrés en décembre dernier.