Le pouvoir d’achat immobilier des Français en forte baisse

Selon une étude de Meilleurtaux publié ce mardi dans le Parisien, l’évolution du nombre de mètres carrés de l’on peut acquérir dans les vingt plus grandes villes de France est en baisse. Comptez 2 m2 en moins à Lyon depuis janvier et 11m2 depuis janvier 2020.



Ce sont les habitants de Saint-Étienne qui sont les plus à plaindre. En six mois, ils ont perdu 10 m2 dans la préfecture de la Loire. A Grenoble, comptez 6 m2 en moins depuis janvier, 22m2 depuis janvier 2020.

Et la liste continue, comptez 5 m2 en moins à Dijon et Marseille depuis janvier et respectivement 24 et 22m2 depuis janvier 2020.

L’étude a été réalisée pour une mensualité de 1 000 euros et un crédit à 3.4% sur 20 ans soit une capacité d’emprunt de 173 963euros