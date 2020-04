Le préfet du Rhône sur la réserve quant au déconfinement

Au sein de la région, le Rhône est le département le plus touché par le COVID-19. Et le préfet l’a bien remarqué. Pascal Mailhos, le préfet du Rhône, s’est alors exprimé dans un communiqué. Il rappelle que le 11 mai n’est qu’un “objectif à atteindre” et que “plus que jamais les consignes de confinement doivent être respectées.”

Il explique également que “les contours précis de la sortie du confinement dépendront de la situation sanitaire locale. Le virus continue de circuler activement dans le département du Rhône et notamment dans la Métropole de Lyon. Si le nombre de nouvelles hospitalisations quotidiennes diminue grâce aux mesures de confinement, de nouvelles contaminations et de nouvelles hospitalisations sont constatées chaque jour.”

Avec de telles déclarations, il est peu envisageable que le Rhône se retrouve dans les zones de déconfinement vertes. Pascal Mailhos est aussi celui qui tranchera concernant la réouverture des marchés, des parcs et des centres commerciaux.