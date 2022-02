Le Premier ministre attendu dans l’agglomération lyonnaise ce vendredi

Le Premier ministre, le ministre de la Santé et la ministre de l’Enseignement supérieur seront dans la région demain. Ils visiteront le site de Sanofi à Neuville.



Lors d’une prise de parole, Jean Castex présentera « la stratégie maladies émergentes et infectieuses dans le cadre de France 2030 ». De son côté, Sanofi devrait annoncer ” un investissement majeur afin de doter la France d’une chaîne de valeur complète et autonome sur la technologie ARNm, de la R & D à la production “.



Selon Matignon, “Ce projet permettra de produire plusieurs vaccins simultanément dans une même unité de production. Les investissements prévus pour la création de ce site, rendus possibles par le soutien et l’accompagnement de l’Etat, conduiront à la création de 200 emplois et permettront de sécuriser les approvisionnements de la France et de l’Europe en vaccin”