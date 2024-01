Le président de l’ASVEL Tony Parker participe à une émission de M6

L’actuel président de l’ASVEL et ancien meneur des San Antonio Spurs en NBA rejoint le pool d’investisseurs de l’émission “Qui veut être mon associé ?” de M6 pour sa saison 4, dans laquelle des entrepreneurs exposent leur projet d’entreprise avec pour but de récolter des fonds en échange d’un certain pourcentage de leur société.

Début de l’émission ce mercredi 17 janvier 2024 à 21h10 sur la 6.

A.B